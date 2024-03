PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Acerbi, di' la verità e batti il razzismo"

Nell'edizione odierna, Tuttosport apre in prima pagina parlando dell'insulto razzista di Francesco Acerbi rivolto a Juan Jesus

© foto di baratto

Nell'edizione odierna, Tuttosport apre in prima pagina parlando dell'insulto razzista di Francesco Acerbi rivolto a Juan Jesus: "Acerbi, di' la verità e batti il razzismo". Il sommario: "Gli insulti a Juan Jesus gli costano la Nazionale, rischio maxi squalifica". In taglio alto viene approfondita la questione con le parole dell'interista: "Nessuna offesa, vaff... al razzismo" poi la smentita del brasiliano: "Mi ha detto 'vai via nero, sei solo un negro'. Lui ora cambia versione: così non ci sto".

L'apertura al centro è dedicata alla Juventus: "Allegri: la Champions e poi vediamo". Il commento in alto al box: "Adesso la Juve ha paura del crollo. La parola d'ordine è: qualificazione! Dopo si deciderà sull'allenatore". In spalla, spazio al nuovo allenatore dei biancocelesti: "Lazio, carica Tudor". In taglio basso è riservato un box alle indagini in casa rossonera: "Inchiesta Milan. Carte alla Figc".