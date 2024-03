PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Gravina, ha torto?"

"Il presidente federale è l'unico in grado di impugnare il verdetto del giudice Mastrandrea che ha indignato non soltanto il Napoli".

Tuttosport, nell'edizione di oggi, dedica l'apertura in prima pagina alla reazione di Juan Jesus in seguito all'assoluzione di Acerbi: "Gravina, ha torto? Il presidente federale è l'unico in grado di impugnare il verdetto del giudice Mastrandrea che ha indignato non soltanto il Napoli. Il brasiliano valuta di ricorrre alla giustizia ordinaria. Quella volta con Higuain". In taglio alto spazio alle tre gare in programma nelle prossime settimane fra Lazio e Juventus: "Tudor, la bolgia, i critici. Allegri, sfide da paura".