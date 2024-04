Retroscena Garcia: voleva Danso, chiese tre rinnovi e una multa dopo Bologna

L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino parla delle difficoltà avute dal tecnico francese

Rudi Garcia fu esonerato proprio dopo il ko contro l'Empoli all'andata. L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino parla delle difficoltà avute dal tecnico francese: "Voleva Danso, si è ritrovato Natan. Non se ne è mai lamentato. Aveva un compito: creare uno spartiacque tra il primo e il dopo. De Laurentiis ha avuto solo una richiesta: valorizzare Raspadori. E lui ci ha provato in ogni modo. Un grande errore: puntare su Rongoni e far partire Sinatti.

Chissà se pure lui se ne è mai pentito. Spingeva, inutilmente, per i rinnovi dei big: Kvara, Osimhen e Zielinski. Tutto inutile. Avrebbe voluto, Garcia, una multa per Osimhen dopo “il vaffa” a Bologna. Non lo ascoltarono. Come praticamente mai. Per centocinquanta giorni".