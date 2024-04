Juan Jesus-Di Lorenzo, Caiazza: "Sono cose che non devono uscire! Ma qualcuno..."

Solo chi non ha mai frequentato gli spogliatoi può stupirsi di fronte a dei possibili scontri tra giocatori

Fonte: di Salvatore Caiazza - Il Roma

Solo chi non ha mai frequentato gli spogliatoi può stupirsi di fronte a dei possibili scontri tra giocatori. Solo chi il pallone l’ha visto in televisione può affannarsi nel raccontare determinati episodi che possono accadere tra compagni di squadra. Quando le cose vanno male qualche screzio ci può stare. Qualche amico che ha giocato al calcio a certi livelli mi ha raccontato situazioni critiche che ha vissuto ma che non sono mai uscite fuori. E nè qui le svelerò. Purtroppo in questo Napoli ci sono troppe voci di dentro che fanno allarmare i tifosi. I veci della pedata hanno sempre detto che ciò che accade negli spogliatoi deve restare negli spogliatoi. A quanto pare qualche grillo parlante non la pensa alla stessa maniera e ha voluto far uscire fuori la notizia di un probabile confronto fisico tra Di Lorenzo e Juan Jesus.

Il brasiliano avrebbe chiesto a Calzona di non andare in ritiro senza passare per il capitano. Una scelta fuori luogo visto e considerato che il terzino rappresenta il gruppo e per una legge non scritta andava preso in considerazione. Non ci sono state “scazzottate” ma pure se ci fossero state non ci sarebbe niente di male. Anche perché poi la reazione in campo è arrivata. A volte sono queste micce che accendono la voglia dei calciatori di andare in campo e lottare come se non ci fosse un domani. Gli azzurri l’altro giorno sono apparsi molto combattivi.Un’altrasquadra rispetto ad Empoli. Sembrava essere ritornati indietro nel tempo.

Ed, invece, in campo contro la Roma erano gli stessi del Castellani. La differenza la fa la voglia di vincere. Calzona non ha lesinato critiche ai suoi ragazzi. È stato molto duro nelle conferenze stampa. E anche venerdì scorso ha messo il dito nella piaga.Sapeva di dover toccare le corde giuste. I soliti uomini che sanno poco di calcio l’hanno attaccato perché non doveva dire certe frasi. Ma per piacere. Sarà stato anche sempre il secondo di qualcuno ma sa come funzionano le cose. Ci sono determinati giocatori che hanno bisogno di essere stimolati altrimenti non riescono a dare il massimo. Nel Napoli ce ne sono parecchi. Lo dicono i fatti. Ora, però, basta screzi. Il confronto c’è stato, il ritiro è stato annullato e sono arrivati anche i complimenti di De Laurentiis. Non resta che mettere in campo tanta rabbia e voglia di vincere in modo tale da prendersi qualche altra soddisfazione.