Difesa in bilico: pronta rivoluzione, possono salutare in due

Lavori in corso in vista della prossima stagione. Il Napoli dovrà modificare gran parte dell'attuale organico

Lavori in corso in vista della prossima stagione. Il Napoli dovrà modificare gran parte dell'attuale organico. Potrebbero esserci novità importanti anche in difesa. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, infatti, Juan Jesus e Ostigard potrebbero partire. Due cessioni, dunque, con circa 40 milioni da investire in difesa per due colpi.