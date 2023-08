Calcio in Tv, oggi si riparte! Liga, Premier, Ligue 1 e Coppa Italia: alle 17.30 c'è il Frosinone

In Italia si gioca la Coppa Italia: alle 17.45 su Canale 20 il fischio d'inizio di Frosinone-Pisa

Nuova stagione al via in Premier League, Ligue 1 e Liga. Alle 19.30 Almeria-Rayo Vallecano e in serata, alle 21.20, Siviglia Valencia. Il City campione d'Inghilterra dà il via alla nuova stagione di Premier sul campo del Burnley, mentre Nizza-Lille, alle ore 21.00, sarà la gara d'esordio di Ligue 1.

In Italia si gioca la Coppa Italia: alle 17.45 su Canale 20 il fischio d'inizio della gara del Frosinone - primo avversario del Napoli - contro il Pisa, alle 18.00 su Italia 1 andrà in scena Udinese-Catanzaro. Alle 21.00 Genoa-Modena e alle 21.15 Bologna Cesena, sempre su Canale 20 e Italia 1.

17.45 Frosinone-Pisa (Coppa Italia) - CANALE 20

18.00 Udinese-Catanzaro (Coppa Italia) - ITALIA 1

19.30 Almeria-Rayo Vallecano (Liga) - DAZN

21.00 Burnley-Manchester City (Premier League) - SKY SPORT SUMMER, SKY SPORT 4K

21.00 Nizza-Lilla (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO

21.00 Genoa-Modena (Coppa Italia) - CANALE 20

21.15 Bologna-Cesena (Coppa Italia) - ITALIA 1

21.30 Siviglia-Valencia (Liga) - DAZN