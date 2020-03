Calciopoli, c'è chi non si arrende: assurdo ricorso dell'ex Juve Giraudo (sospeso a vita)

Uno dei verdetti di 'Calciopoli' è stato quello della sospensione a vita da parte di Antonio Giraudo, una delle menti che aveva ideato lo scandalo. L'ex dirigente della Juventus, però, non ci sta e, a distanza di anni, ha presentato ricorso alla CEDU (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).

VIOLAZIONE LEGGE? Secondo il suo legale, l'Italia avrebbe violato l'articolo 6 della Convenzione per aver consentito alle federazioni sportive la creazione di giurisdizioni disciplinari non precostituite per legge, che avrebbe lasciato solo sette giorni ai suoi avvocati per predisporre le difese. Un tempo, secondo il legalle, insufficiente per la lettura di un fascicolo da oltre settemila pagine. A riportarlo è il Corriere dello Sport nella sua edizione online.