Coppa Italia, ecco il quadro definitivo dei 16esimi: il Napoli attende la rivale agli ottavi

Con le ultime gare dei 32esimi di finale di Coppa Italia disputate ieri, ora è completo il tabellone dei sedicesimi di finale.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023

Con le ultime gare dei 32esimi di finale di Coppa Italia disputate ieri, ora è completo il tabellone dei sedicesimi di finale. Ecco il quadro delle otto partite da cui usciranno gli avversari delle 8 teste di serie di Serie A e gli incastri per gli ottavi di finale (in gara unica in casa della testa di serie):

I sedicesimi di finale

Bologna-Verona

Lecce-Parma

Sassuolo-Spezia

Udinese-Cagliari

Reggiana-Genoa

Cittadella-Cremonese

Salernitana-Sampdoria

Frosinone-Torino

Gli ottavi di finale

Inter vs Bologna-Hellas Verona

Fiorentina vs Lecce-Parma

Atalanta vs Sassuolo-Spezia

Milan vs Udinese-Cagliari

Lazio vs Monza-Genoa

Roma vs Cremonese-Cittadella

Juventus vs Salernitana-Sampdoria

Napoli vs Torino-Frosinone