Da Londra - Il Chelsea abbandona la pista Osimhen: ha scelto un altro giocatore

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Chelsea potrebbe abbandonare la pista Victor Osimhen per la prossima stagione. A scriverlo dall'Inghilterra è il "The Guardian" che parla dell’interessamento per il club di Premier nei confronti di Nico Williams, ala dell’Athletic Bilbao. Dovendo fare un investimento, dunque, la scelta ricadrebbe su di lui e nons ul bomber del Napoli. Ricordiamo infatti che la clausola di riscatto di Nico è di circa 43 milioni di sterline (circa 40 milioni di euro).