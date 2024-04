Onofri: “Retegui? Differenza notevole con Osimhen, ma sarebbe utilissimo al Napoli”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Claudio Onofri, opinionista ed ex Genoa

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Claudio Onofri, opinionista ed ex Genoa: “Il Napoli avrebbe strameritato i tre punti contro la Roma, ma gli errori individuali in difesa sono da rimarcare. Marcare a zona deve essere è la contraddizione stessa del ruolo, ma mentalmente il Napoli sta mancando tanto dietro. La classifica ed il gioco raccontano una decadenza degli azzurri, alla quale è difficile trovare motivi davvero spiegabili. Di Lorenzo scavalcato dai compagni? Parto da quello che ho letto.

La premessa è che i ritiri ormai sono inutili, quindi capisco i giocatori. Al capitano però va dato ragione, sta rilevando l’umore dello spogliatoio e rappresenta la squadra alla società. E va seguito senza mugugni. Sono cose che in questo senso si iscrivono al caos vissuto quest’anno. L’addio di Giuntoli e Spalletti ha creato un vuoto che ha generato tutte queste situazioni. C’è grande merito di De Laurentiis nello Scudetto, ma c’è ancor più merito suo nell’aver smantellato questa squadra. Con Giuntoli e Spalletti una storia come quella di Di Lorenzo non sarebbe mai venuta fuori.

Retegui post Osimhen? C’è una differenza notevole tra i due, Osimhen è di un’altra categoria. Tuttavia il centravanti alla Retegui ti dà una mano per tutta la partita, sia a buttarla dentro che a difendere e a farla girare. Sarebbe utilissimo al Napoli, quindi se sei costretto a prenderlo sul mercato come post Osimhen non sarebbe malissimo”.