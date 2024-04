Gazzetta - David pista avanza: c'è già il sì del giocatore, spunta l'ingaggio

I presupposti per l’acquisto di David ci sono quasi tutti. È quanto emerge dopo l’incontro tra Manna e alcuni intermediari del giocatore

I presupposti per l’acquisto di David ci sono quasi tutti. È quanto emerge dopo l’incontro tra Manna e alcuni intermediari del giocatore, che si è tenuto la scorsa settimana.

Come scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, David (qui un focus e un paragone con Osimhen) ha già dato la disponibilità al trasferimento. Attualmente l’attaccante percepisce circa un milione d’ingaggio più bonus. Il Napoli è disposto a triplicare l’importo facendogli sottoscrivere un quinquennale, mantenendo una parte variabile legata sia ai traguardi collettivi sia al rendimento individuale. Resteranno, ovviamente, da discutere le altre questioni contrattuali, come l’inserimento di una clausola rescissoria e i diritti d’immagine. Ma questi aspetti potranno essere approfonditi più avanti.