Il Mattino - Asensio o altri due big: le contropartite del Psg per avere Osimhen

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Stando a quanto riferito da Il Mattino oggi in edicola Victor Osimhen sarebbe vicino al trasferimento al PSG (a meno che il Chelsea non decida di fare pazzie e rilanciare) ma il nigeriano che potrebbe diventare la quarta cessione del Napoli al Paris negli ultimi anni, non sarebbe l'unico nome in ballo tra le parti perché gli emiri potrebbero chiedere uno sconto sui 120 milioni della clausola.

I parigini potrebbero mettere sul piatto delle contropartite tecniche interessanti e che il Napoli potrebbe prendere in considerazione come ad esempio gli spagnoli Soler e Asensio ma anche Beraldo o il nordcoreano Kang-in Lee. Solo idee di aprile in attesa che si faccia luce sul nuovo allenatore per poi magari approfondire l'argomento.