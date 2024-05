Niente Dovbyk! Contatti col Napoli, ma il Girona ha già risposto: "E' incedibile"

Il Napoli, alla ricerca di un attaccante per sostituire Osimhen, e la Juventus sono attente al futuro dell'attaccante ucraino

La stagione di Artem Dovbyk non passa inosservata alle grandi squadre d'Europa. Il Napoli, alla ricerca di un attaccante per sostituire Osimhen, e la Juventus sono attente al futuro dell'attaccante ucraino e avrebbero già fatto partire i contatti con l'agente del giocatore, Aleksey Lyundovskiy, per sondare il terreno.

Secondo quanto riferito da As, Lyundovskiy ha informato i dirigenti del Girona sulle proposte ricevute finora, ma il sodalizio catalano ha informato il rappresentante che Dovbyk continuerà a giocare per il Girona per un altro anno. Ha contrassegnato il giocatore come incedibile per almeno un'altra stagione.