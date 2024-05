Altro che Maradona semivuoto: oggi impennata nella vendita, il dato

Si prospettava un Maradona semivuoto per il match di domani contro il Bologna, invece nelle ultime ore le cose sono cambiate

Si prospettava un Maradona semivuoto per il match di domani contro il Bologna, invece nelle ultime ore le cose sono cambiate. A scriverlo è l'edizione online del Corriere dello Sport: "Impennata nella vendita dei biglietti in vista della gara di sabato del Napoli contro il Bologna. Al momento la previsione è di oltre quarantamila spettatori per la penultima partita al Maradona. Ci sono ancora pochi settori con disponibilità, le curve sono ormai in esaurimento e stanno per terminare anche i distinti. I tornelli apriranno alle ore 15.30.

La città non lascia sola la squadra, vuole accompagnarla verso questo finale di stagione e sabato spera in una ritrovata vittoria. Si giocherà alle ore 18, sarà un pomeriggio di sole da vivere a Fuorigrotta per le ultime due interne. Domani il Bologna e all’ultima giornata il Lecce – nel mezzo la Fiorentina al Franchi – per confermare il trend stagionale con la media di quarantasei mila spettatori a partita".