Barcellona, Ferran Torres in forte dubbio col Napoli: si è allenato ancora a parte

© foto di Federico Titone

Si avvicina l'attesissimo ottavo di finale tra Barcellona e Napoli e Ferran Torres non sta ancora lavorando con il gruppo. Oggi, nel penultimo allenamento prima del ritorno degli ottavi, ha continuato senza allenamenti con i compagni. Domani la squadra di Xavi tornerà ad allenarsi, sarà l'ultima occasione per il calciatore di mettersi alla prova e vedere se potrà rientrare nella lista dei convocati per la partita di martedì.

Ferran si è infortunato il 31 gennaio contro l'Osasuna e da allora non ha recuperato dal problema al bicipite femorale della gamba destra. Per questo motivo appare complicato che, anche se nell'ultima seduta si allenerà con il gruppo, riesca a giocare minuti in un duello così impegnativo. Il Barça ha recuperato Raphinha e Joao Félix, oltre a Marc Guiu. A questi bisogna aggiungere Lewandowski e Lamine, che saranno nell' undici titolare, e Vitor Roque, che aspetterà la sua occasione in panchina contro il Napoli. Nell'allenamento odierno Xavi ha contato su Astralaga, Kochen, Cubarsí, Casadó, Marc Guiu e Hécor Fort. A riferirlo è il portale catalano Sport.