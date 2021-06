Quella telefonata che non avrebbe dovuto fare Hamsik

Che bello sentir parlare di Napoli Marek Hamsik, la sua trasparenza nel racconto degli eventi è una spolverata di freschezza nel mondo dell’ipocrisia. Parla d’azzurro col rimpianto del tifoso ricordando la sofferenza di Napoli-Verona, gara che ha segnato le ultime settimane di tutti quelli che nella vita hanno sofferto per quella maglia.

Ha parlato anche delle voci di un possibile ritorno al Napoli l’ex numero 17: “Ritorno? Non credo ci sarà l'opportunità. Non mi sono proposto, non c'è niente. Il Napoli guarda al futuro”. Parole chiare, che ancora una volta raccontano l’umiltà del ragazzo di Banská Bystrica. Quella telefonata, in realtà, avrebbe potuto farla il Napoli per riportare in mediana un calciatore che ha ancora grande qualità come hanno dimostrato alcune giocate all’Europeo.

Quel telefono non ha squillato e Marek è finito in Turchia, ma le sue parole sono chiare: avrebbe risposto presente ad una nuova chiamata di quella terra che è diventata negli anni la sua terra.