Acerbi assolto per mancanza di prove, CorSera: "Sentenza in contrasto col precedente del 2021"

Gianluca Abate, Caporedattore del Corriere della Sera, commenta su X la sentenza di assoluzione di Acerbi, che scagiona il difensore dell'Inter dalle accuse di offese razziste a Juan Jesus per mancanza di prove: "Decisione tra l’altro in contrasto con una precedente (Claudio Santini, Padova, 2021): in quel caso fu sufficiente la testimonianza della persona offesa…".