Cruciani non si smentisce mai: “Acerbi ha detto solo ‘Neg*o’, cosa c’è di razzismo?”

Giuseppe Cruciani ha commentato il caso Acerbi-Juan Jesus hai microfoni di Radio 24: "Tale Acerbi dell'Inter avrebbe detto la parola 'neg*o' a un calciatore di pelle scura del Napoli, cioè Juan Jesus. Non ha detto 'sporco neg*o', o 'neg*o di me**a' o 'neg*o da bruciare' o altre cose. Non ha detto nulla. Lui dice non ho detto nessuna frase razzista. Ma è stato cacciato dalla Nazionale e avrà delle giornate di squalifica. Avete rotto i cogl**ni! Se non ha detto alcuna frase razzista e ha detto solo 'neg*o' nessuno deve toccare Acerbi!".