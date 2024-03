Rivolta social dopo intervista Acerbi: "Perché non gli hanno fatto queste 2 domande?"

Tanti commenti sui social, anche sulla nostra pagina Facebook, per l'intervista al Corriere della Sera del difensore dell'Inter, Francesco Acerbi

Tanti commenti sui social, anche sulla nostra pagina Facebook, per l'intervista al Corriere della Sera del difensore dell'Inter, Francesco Acerbi. Molti utenti, tra tifosi e giornalisti come Diego De Luca, sono sorpresi perché avrebbero voluto tre domande che non ci sono. Abbiamo provato a sintetizzarle.

I tifosi avrebbero gradito di sapere:

- Cosa abbia detto realmente Acerbi a Juan Jesus?

- Perché si è andato a scusare se non ha pronunciato frasi razziste?