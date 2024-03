Ruotolo: "Caro Juan Jesus, la prossima volta mettiti a favore di camera quando ti insultano"

La sentenza sul caso Acerbi-Juan Jesus continua a far discutere. A riguardo Sandro Ruotolo, giornalista ed ex Senatore, ha scritto un post su X

La sentenza sul caso Acerbi-Juan Jesus continua a far discutere. A riguardo Sandro Ruotolo, giornalista ed ex Senatore, ha scritto un post su X: "Acerbi Assolto per insufficienza di prove. Caro Juan Jesus, la prossima volta cerca di metterti a favore di telecamera e microfoni mentre ti insultano per il colore della tua pelle".