Storica qualificazione per la Georgia di Kvara, il Napoli sui social: "Congratulazioni Khvicha!"

La Georgia in festa. Per la prima volta nella sua storia, la squadra che come commissario tecnico ha il francese Willy Sagnol ha staccato il pass per un Europeo. L'ha fatto battendo la Grecia nella finale play-off, ai calci di rigore, dopo 120 minuti conclusi sullo 0-0. La formazione rossonera si aggiunge a Turchia, Portogallo e Repubblica Ceca nel Gruppo F: la sfida d'esordio è programmata per il 18 giugno, quando sfiderà la Turchia a Dortmund.

Tra i protagonisti anche Kvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli uscito al 108esimo per un problema all'inguine della coscia sinistra. Di seguito il post social del club azzurro per complimentarsi col suo giocatore: "Congratulazioni a Khvicha e alla Georgia per la prima storica qualificazione a Euro 2024".