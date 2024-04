VIDEO - Cagliari e Verona non si fanno male: 1-1 che non svolta la classifica, gli highlights

Dopo Sassuolo-Udinese, anche Cagliari-Hellas Verona termina 1-1

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo Sassuolo-Udinese, anche Cagliari-Hellas Verona termina 1-1. Nel primo tempo meglio gli ospiti, meritatamente avanti con Bonazzoli. Nella ripresa il Cagliari ritrova compattezza, resta sempre in partita e trova il pareggio con l'ex Sulemana. Un punto per parte, ma che non sposta molto la classifica delle due squadre. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).