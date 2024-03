VIDEO - Crollo Napoli: l'Atalanta vince 3-0 al Maradona, gli highlights

Disastro Napoli. La squadra di Calzona perde 3-0 contro l'Atalanta nell'anticipo delle 12.30 della 30/a giornata di campionato.

Disastro Napoli. La squadra di Calzona perde 3-0 contro l'Atalanta nell'anticipo delle 12.30 della 30/a giornata di campionato. A segno per i bergamaschi Miranchuk (26') e Scamacca (45'), il Napoli dà segnali nella ripresa ma sbagliando diverse occasioni per riaprirla prima del definitivo tris in ripartenza di Koopmeiners all'88'. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).