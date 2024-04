VIDEO - Il Sassuolo si fa rimontare (tra le polemiche) a Salerno da 0-2 a 2-2: highlights

Occasione sprecata per entrambe. Salernitana-Sassuolo pareggiano 2-2 nell'anticipo della 31/a giornata del campionato di Serie A.

© foto di www.imagephotoagency.it

Occasione sprecata per entrambe. Salernitana-Sassuolo pareggiano 2-2 nell'anticipo della 31/a giornata del campionato di Serie A. Ospiti a segno con Laurienté (37') e che poi raddoppiano con Bajrami (44'). Sembrava fatta per la squadra di Ballardini che poi subisce gol su rigore da Candreva (52') e da Maggiore (91') tra le polemiche per l'arbitraggio. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).