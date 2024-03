VIDEO - Leao trascina il Milan: 2-1 sulla Fiorentina, gol e highlights

Termina sul risultato di 1-2 il match del Franchi tra Fiorentina e Milan, valido per la 30esima giornata di Serie A

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Termina sul risultato di 1-2 il match del Franchi tra Fiorentina e Milan, valido per la 30esima giornata di Serie A. Altra vittoria per i rossoneri che ora sono in solitaria al secondo posto, a +6 sulla Juventus. Gli uomini di Italiano invece mancano una chance importante per superare Napoli e Torino, anche se c'è ancora da recuperare la gara con l'Atalanta.

Primo tempo a reti bianche, caratterizzato da un super Terracciano che in più occasioni salva il risultato. Accade tutto nella ripresa, in sei minuti: al 47esimo la sblocca Loftus-Cheek che deposita in rete dopo un delizioso assist di tacco di Leao. Pareggiano subito i viola col gol da fuori di Duncan, ma dopo tre giri d'orologio, sull'imbucata di Reijnders, Leao supera Terracciano e firma il 2-1. Nel finale Maignan abbassa la saracinesca collezionando un paio di interventi che serrano il vantaggio. Di seguito il video (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).