Calzona va in Slovacchia: chi allenerà il Napoli nei prossimi giorni, i nomi

© foto di www.imagephotoagency.it

È fissata per giovedì la ripresa degli allenamenti per il Napoli dopo la gara di domenica contro l’Inter. Francesco Calzona ha concesso tre giorni di riposo alla squadra che dopodomani si ritroverà decimata a Castel Volturno per i tanti nazionali sparsi in giro per il mondo.

A guidare gli allenamenti ci saranno i suoi collaboratori Gianluca Grava e Simone Beccaccioli (match analyst) e il preparatore atletico Francesco Cacciapuoti che si confronteranno a distanza con Calzona, pronto a seguire gli allenamenti attraverso le immagini prodotte dal drone. Mancherà ovviamente anche il prof Sinatti, impegnato con l’Italia di Spalletti. Con i vari Anguissa, Traore, Osi e Politano, alcuni dei superstiti, si lavorerà tanto da un punto di vista fisico e atletico sfruttando l’ultima sosta della stagione. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.