Gazzetta - Acerbi-Juan Jesus, Procura ha acquisito immagini per la prova tv: la gara era stata registrata

Secondo calendario Juan Jesus dovrebbe essere ascoltato oggi, mentre ad Acerbi toccherà domani, in videoconferenza dalla Pinetina

È probabile che la Procura, per la situazione Acerbi-Juan Jesus, ascolti - oltre ai due calciatori - anche l’arbitro del match, il romano Federico La Penna. Inoltre, Chinè ha già acquisto le immagini per la prova tv. La Procura, infatti, quando effettua i controlli gara, oltre ai tre ispettori che si trovano in campo in Serie A per relazionare tutto ciò che accade sul rettangolo di gioco e fuori, ha anche un altro uomo che da casa registra la partita per poi segnalare gli episodi meritevoli di attenzione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.