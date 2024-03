Gazzetta - Conte è il vero sogno: ADL tornerà alla carica e per lui non baderà a spese

TuttoNapoli.net

Per la panchina del futuro, il vero sogno di De Laurentiis resta sempre Antonio Conte, a lungo cercato quest’anno e per il quale il presidente azzurro non baderebbe a spese. Il tecnico scudettato con l’Inter nel 2021 non se l’è sentita di accettare in corsa e la stagione attuale del Napoli unita alle prossime possibili cessioni estive rendono complicata una retromarcia dell’ex Tottenham. Ma non è da escludere che il presidente torni alla carica per convincerlo. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.