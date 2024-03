Kvaratskhelia recupera per l'Atalanta? Ecco i tempi di recupero per la contrattura

La sensazione è che sabato il fuoriclasse georgiano non partirà titolare, ma potrebbe recuperare per la panchina.

"Kvaratskhelia è stato visitato e sottoposto ad esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una forte contrattura del muscolo adduttore della coscia sinistra. L'attaccante azzurro ha svolto terapie e lavoro in palestra". E' questa la diagnosi resa pubblica dal Napoli in merito all'infortunio occorso a Khvicha Kvaratskhelia con la maglia della Georgia. Quando lo rivedremo in campo? Ce la farà per il match contro l'Atalanta?

La sensazione è che sabato il fuoriclasse georgiano non partirà titolare, ma potrebbe recuperare per la panchina. Per guarire da una contrattura normalmente sono sufficienti dai 3 ai 7 giorni di stop, come scrivono la maggior parte degli esperti in materia. Considerando che Kvara si è infortunato martedì sera è possibile che sabato abbia recuperato ma che non sia al meglio. Starà a lui e allo staff medico decidere insieme affidandosi alle percezioni del momento prima della partita.