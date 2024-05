Nuovo allenatore: volata tra Pioli e Italiano con un nome nuovo sullo sfondo

Così scrive l'edizione odierna di Repubblica sulla questione allenatore, col quotidiano che non esclude possibili sorprese

Volata a due tra Stefano Pioli e Vincenzo Italiano per la panchina del Napoli. Così scrive l'edizione odierna di Repubblica sulla questione allenatore, col quotidiano che non esclude possibili sorprese come quella di Domenico Tedesco, commissario tecnico del Belgio: "La pellicola sullo scudetto del Napoli ha già fatto registrare al debutto un considerevole record di incassi e De Laurentiis (che aveva appena chiesto ai sostenitori azzurri di diventare aziendalisti) ha adesso un motivo in più per essere all'altezza di un pubblico così fedele e appassionato.

Il presidente ha già virtualmente voltato pagina — "Non parliamo più di questa stagione" — e sta lavorando per il futuro, concentrandosi sulla scelta del nuovo allenatore (volata tra Pioli e Italiano, con Antonio Conte, Domenico Tedesco e Gian Piero Gasperini sullo sfondo) e sul mercato?" si legge sull'edizione odierna del quotidiano.