"Retegui nome caldo": per Repubblica è l'obiettivo per l'attacco

A confermare i rumors emersi nella scorsa settimana sull'attaccante del Genoa è l'edizione odierna di Repubblica

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Mateo Retegui è un nome da tenere in considerazione per l'attacco del Napoli in vista della prossima stagione. A confermare i rumors emersi nella scorsa settimana sull'attaccante del Genoa è l'edizione odierna di Repubblica che non vede spiragli per una qualificazione alle prossime coppe europee da parte degli azzurri.

"L’impegno c’è stato e i giocatori del Napoli hanno centrato almeno un obiettivo: lo stop — si vedrà se momentaneo o definitivo — del ritiro punitivo. Ma il beffardo pareggio ( 2- 2) contro la Roma al Maradona è stato l’ennesimo boccone amaro di una stagione disastrosa, che salvo miracoli si concluderà per il club di Aurelio De Laurentiis con l’uscita dall’Europa. Sul fronte acquisti è invece caldo il nome di Retegui, centravanti del Genoa.