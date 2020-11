Roma, Fonseca in conferenza: "Non abbiamo perso per gli infortuni. Napoli ha meritato, migliore di noi in tutto"

Brutta sconfitta per la Roma, che al San Paolo cade 4-0. Il tecnico Paulo Fonseca analizza il match in conferenza stampa. Come analizza la gara? “Abbiamo avuto poca aggressività in difesa ed in fase offensiva. Il Napoli è stato migliore in ogni fase del match ed ha ottenuto una vittoria meritata”.

Cosa accade dopo questa sconfitta? “Non eravamo i migliori prima e non siamo i peggiori ora. Pensiamo a lavorare sugli errori fatti ed a correggerli in vista della prossima partita”.

Cosa non l’è piaciuto della squadra questa sera? “La rabbia nasce dal fatto che non abbiamo fatto quello che normalmente facciamo. Si può anche perdere, ma in un altro modo. Avremmo dovuto fare molto meglio. Contro Milan e Juve abbiamo fatto grandi gare, non penso che sia un problema di personalità”.

Sugli infortuni “Non voglio cercare scuse in questo momento, ma è chiaro che abbiamo calciatori importanti che sono infortunati. Ma questa sera non abbiamo perso per gli infortuni. Se lasci giocare così il Napoli diventa difficile, ma in fase offensiva non abbiamo fatto quello che dovevamo fare”.