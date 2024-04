Tmw - Non solo Hancko, spunta un altro nome per la difesa: osservato Diomande dello Sporting

La dirigenza azzurra si sta già muovendo alla ricerca del centrale per la prossima stagione: viene osservato Ousmane Diomande dello Sporting di Lisbona

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La stagione fallimentare del Napoli ha evidenziato, tra i tanti problemi, la debolezza nelle retrovie. Il giovane Natan non è riuscito a rispondere alla chiamata di sostituire un colosso come Kim Minjae, e così la dirigenza azzurra si sta già muovendo alla ricerca del difensore centrale per la prossima stagione.

Come riporta Tuttomercatoweb.com, viene osservato con particolare interesse Ousmane Diomande dello Sporting di Lisbona. Il difensore ivoriano ha sorpreso tutti questa stagione, ma la trattativa è particolarmente difficile vista la sua clausola rescisssoria fissata a 80 milioni di euro. In più il club portoghese non avrebbe alcuna intenzione di cederlo, dovendosi già privare con tutta probabilità di un altro pilastro quale Viktor Gyökeres.

Il piano B del Napoli al momento sembrerebbe essere David Hancko, ex Fiorentina attualmente in forza al Feyenoord. Le cifre richieste per il centrale slovacco sono decisamente più abbordabili, con il suo cartellino che ammonta a circa 30 milioni di euro. Inoltre la società azzurra potrebbe sfruttare il canale aperto con la Slovacchia grazie a Francesco Calzona.