Alvino: "Clamoroso, Mancini pensa ad Allan! L'azzurro ha le 'carte' in regola per la Nazionale"

Snobbato dal Brasile, Allan potrebbe avere un futuro nella Nazionale italiana. A svelare il clamoroso retroscena è stato Carlo Alvino, che sul suo profilo Twitter ha parlato dell'interesse del ct Mancini per il centrocampista partenopeo: "Clamoroso. Mancini pensa ad Allan per la nazionale. Il centrocampista del Napoli, infatti, sembrerebbe avere le “carte” in regola per poter essere convocato. Il caso è studiato nei particolari. Se così fosse toccherà a Mancini convincerlo ad indossare la maglia azzurra".

In basso, il suo tweet.