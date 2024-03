Clamoroso, Acerbi nega tutto: "Non ho mai detto nessuna frase razzista!"

Ha del clamoroso quanto dichiarato da Francesco Acerbi all'indomani dell'episodio razzista nei confronti di Juan Jesus che l'ha visto protagonista

Ha del clamoroso quanto dichiarato da Francesco Acerbi all'indomani dell'episodio razzista nei confronti di Juan Jesus che l'ha visto protagonista. Il difensore dell'Inter, al rientro dalla Nazionale da cui è stato escluso, è stato intercettato dai giornalisti a Milano. Di seguito le sue parole riportate da Sky Sport:

"Non ho mai detto nessuna frase razzista, sono molto sereno. Gioco a calcio da 20 anni e so quello che dico. In campo succedono tante cose, giocando si possono dire tante cose. Poi quando l’arbitro fischia ci si dà la mano e amici come prima. Mi spiace aver dovuto lasciare il ritiro della Nazionale, ma è andata così ed è giusto così.Se ho parlato con qualche compagno di squadra? No, no".