Gazzetta - Assalto a David, ma c'è un piccolo intoppo nella trattativa

Il primo nome per l'attacco del Napoli è quello di Jonathan David del Lille. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Spiega, il quotidiano, che il Napoli si è mosso in anticipo conoscendo il destino di Osimhen ormai prossimom all'addio, ma dato che il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2025 il club non vuole spendere i 50 milioni richiesti dal club francese. Si tratta sulle cifre mentre l'accordo per l'ingaggio ci sarebbe: 3 milioni all'anno per il bomber canadese.