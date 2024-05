Zielinski out, Juan Jesus a forte rischio: le ultime di formazione

Francesco Calzona dovrebbe apportare un po' di cambi alla formazione. Per causa di forza maggiore, gli infortuni. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno

Francesco Calzona dovrebbe apportare un po' di cambi alla formazione. Per causa di forza maggiore, gli infortuni. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno: "Anche il difensore Juan Jesus non sarà della partita. Il brasiliano Infatti, si è allenato da solo e non in gruppo e potrebbe non riuscire a recuperare in vista del match. Al suo posto probabile l’impiego di Ostigard.

Anche in altre zone del campo non mancano le defezioni. Piotr Zielinski, ad esempio, non recupererà in tempo dall’infortunio. A metà campo quindi ballottaggio tra Cajuste e Traoré per una maglia da titolare, con lo svedese in vantaggio grazie all’ultima prestazione con la Roma dove ha mostrato buona personalità.

Dunque nel 4-3-3, ci sarà spazio per Meret tra i pali, con difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard e Olivera che vincerebbe la concorrenza di Mario Rui. A centrocampo Lobotka, Anguissa e Cajuste".