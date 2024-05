Gazzetta - Rivoluzione in difesa: Natan e Ostigard via, un altro centrale rischia

Uno dei reparti che potrebbe subire parecchie modifiche è la difesa, dal momento che Ostigard e Natan potrebbero andare via

© foto di www.imagephotoagency.it

La prossima estate è possibile che in casa Napoli ci sia una vera e propria rivoluzione. Cambierà certamente l'allenatore, è già cambiato il direttore sportivo (Giovanni Manna sostituirà Mauro Meluso) e cambieranno senza dubbio anche diversi calciatori.

Uno dei reparti che potrebbe subire parecchie modifiche è la difesa, dal momento che Ostigard e Natan potrebbero andare via, uno in prestito (il brasiliano) e l'altro a titolo definitivo, e anche la posizione di Juan Jesus è in bilico. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.