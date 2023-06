Cds - Un dieci per Garcia: occhi su Sanchez, talento del Betis. Ma c'è clausola

Il Napoli apprezza molto Rodri Sanchez, talento del Betis e dell'Under 21 spagnola con la "dieci" sulle spalle

Nome nuovo per il centrocampo. Il Napoli apprezza molto Rodri Sanchez, talento del Betis, anni 23, e dell'Under 21 spagnola con la "dieci" sulle spalle e ora protagonista agli Europei di categoria. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il Napoli ha cominciato a pensarci, perché verrà il momento in cui bisognerà industriarsi per trovare un erede (numericamente parlando) di Ndombele o anche poi di Zielinski. Il giocatore piace anche in Premier League. La clausola è di 30 milioni.