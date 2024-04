Gazzetta - ADL pensa anche a Montella! Si sono incontrati a Roma: lo voleva già in passato

Nome nuovo per la panchina del Napoli, è quello di Vincenzo Montella, attuale ct della Turchia, che si è appena qualificato per gli Europei

Nome nuovo per la panchina del Napoli, è quello di Vincenzo Montella, attuale ct della Turchia, che si è appena qualificato per gli Europei. Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, De Laurentiis è stato uno dei primi fan dell'allenatore campano, lo voleva già al Napoli in passato.

Recentemente si sono incontrati a Ischia quando traballava la panchina di Garcia. Una vacanza vissuta insieme, qualche giorno di relax. E recentemente si sono incontrati a Roma e hanno parlato di tutto. De Laurentiis gli ha fatto i complimenti per il lavoro svolto. Montella al Napoli, idea possibile. Adl prende informazioni.