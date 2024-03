Gazzetta - Juan Jesus ingenuo da Chiné: non aveva avvocato e non ha indicato testimoni

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport torna a parlare del caso Acerbi-Juan Jesus facendo riferimento al comportamento del difensore del Napoli

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport torna a parlare del caso Acerbi-Juan Jesus facendo riferimento al comportamento del difensore del Napoli da Chinè: "Il giocatore ha voluto compiere questo percorso da solo, appoggiandosi unicamente al suo agente Roberto Calenda, senza ritenere necessaria l’assistenza di un legale del Napoli. Probabilmente era talmente convinto della sua verità, talmente certo che non avrebbero fatto alcuna fatica a credergli, da affrontare l’audizione a cuor leggero. Un’ingenuità buona".

"Di certo gli è stato chiesto se non ci fosse un compagno in grado di confermare la sua versione. Lui probabilmente non si era neanche impegnato più di tanto a cercarlo (un avvocato ci avrebbe senza dubbio lavorato) e ha candidamente detto di no".