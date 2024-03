Sky - Kvara non ce la fa! Ancora fastidi, salta l'Atalanta: scelto il sostituto

Niente da fare, Khvicha Kvaratskhelia non recupera per il match di domani contro l'Atalanta. Ad annunciarlo è Sky Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Niente da fare, Khvicha Kvaratskhelia non recupera per il match di domani contro l'Atalanta. Ad annunciarlo è Sky Sport, secondo cui l'esterno offensivo georgiano aveva una gran voglia di provarci, stamattina ha fatto una sorta di provino, un test per valutare le sue condizioni fisiche. E alla fine si è dovuto arrendere.

Kvaratskhelia si è fermato martedì sera, negli spareggi per Euro 2024 con la sua Georgia. Ha riportato una forte contrattura all'adduttore. Oggi si è allenato a parte, tra palestra e campo, ma è rimasto ai margini. E con l'Atalanta non ci sarà. Al suo posto, secondo l'emittente satellitare, quasi certamente Giacomo Raspadori, in vantaggio su Jesper Lindstrom.