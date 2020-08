Sky - Rinnovi, fatta per Mario Rui e Di Lorenzo: blindati i terzini, cifre e dettagli

In casa Napoli si lavora sui rinnovi, e sembra si stiano sbloccando diverse situazioni sulle quali il club ha dato un'accelerata importante proprio negli ultimi giorni. E' fatta, infatti, per il prolungamento di contratto di Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo, come riportato dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, attraverso il suo sito ufficiale: "Tanto il portoghese quanto Di Lorenzo si sono legati al Napoli con un contratto quinquennale, che li vedrà - salvo eventuali cessioni - nella rosa degli azzurri fino al giugno 2025. Per Di Lorenzo è anche prevista l'opzione per un ulteriore rinnovo di un altro anno, e dunque fino al 2026.

Per quanto riguarda le cifre, Mario Rui percepirà 2,5 milioni a stagione, mentre Di Lorenzo 2,8".