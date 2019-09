Abbonamenti, anche la Lazio doppia il Napoli: Lotito raggiunge i 20mila abbonati

La Lazio potrà contare sulla spinta dei propri tifosi grazie anche ad un considerevole numero di abbonati. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto il responsabile del marketing biancoceleste Marco Canigiani: "Abbiamo superato i 19.600 abbonati e stiamo andando verso i 19.700. Per chi vuole fare l’abbonamento, deve affrettarsi prima che inizi la vendita della prossima partita casalinga: poi si crea il problema della sovrapposizione dei posti. C’è una forte crescita dei tesserati in Tevere, circa il 10%. Il servizio Bus Insieme continuerà, nel derby è andato molto bene. Stiamo lavorando per altre iniziative, presto potrebbero esserci nuove sorprese riguardo alla mobilità. Per la stracittadina si sono mossi 10 pullman, tutti esauriti, circa 500 persone. Un numero importante che spero possa crescere ancora. Il negozio a Piazza di Spagna? Non abbiamo ancora una data, ieri abbiamo fatto il punto della situazione: siamo ormai vicini”.