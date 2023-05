Accostato al Napoli, Gasperini verso l'addio all'Atalanta: "Forse è arrivato il momento..."

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta accostato anche al Napoli , dopo sette anni considera concluso il suo ciclo? Sì, a quanto pare

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta accostato anche al Napoli , dopo sette anni considera concluso il suo ciclo? Sì, a quanto pare, alla luce delle sue dichiarazioni ieri in conferenza stampa dopo la sconfitta con l'Inter: "Io col club ho un rapporto straordinario, non solo per i risultati ottenuti, ma per una riconoscenza e un rispetto reciproci. Non ci sarà mai un conflitto. Poi c'è il calcio e ci possono essere visioni diverse, che io rispetto sempre.

Però è chiaro che, quando ti trovi fuori luogo, ti fai delle domande: quest'anno è così, può darsi che sia arrivato il momento... Però è una cosa che valuteremo insieme, con il solito affetto".