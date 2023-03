Allegri ripensa alla Champions: "Puntiamo al massimo, fatti 53 punti e aspettiamo il ricorso"

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato così del sogno Champions dei bianconeri nonostante la penalizzazione in classifica

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato così del sogno Champions dei bianconeri nonostante la penalizzazione in classifica: "Dobbiamo ambire e cercare di fare il massimo. È importante e difficile a Milano, gli scontri diretti è sempre difficile giocarli. Abbiamo perso a Milano col Milan, a Napoli, a Roma... Abbiamo battuto la Lazio e l'Inter in casa, pareggiato con la Roma. Quindi gli scontri diretti più o meno... 2 li vinci, 3 li perdi, pareggi... Su quello siamo in linea.