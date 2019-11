Altro lutto in casa Sassuolo: scomparsa la vicepresidente Spazzoli

Altra giornata di lutto in casa Sassuolo. Dopo Giorgio Squinzi, presidente neroverde scomparso lo scorso 2 ottobre, è mancata Adriana Spazzoli, vicepresidente del club nonché moglie dell'ex numero uno. "La dottoressa Adriana Spazzoli è tornata al fianco del dottor Giorgio Squinzi. Non smetteremo di "pedalare" anche per lei, che insieme al marito ha guidato Mapei SpA e ognuno di noi con carisma, competenza, rigore, passione e umanità. Che riposino in pace, insieme".