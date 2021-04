Arrivano conferme da Torino: altri 3 calciatori della Juve erano alla cena con Arthur, Dybala e McKennie?

Weston McKennie, Arthur e Paulo Dybala. Sono loro i protagonisti della cena dell’altra sera che ha scombussolato l’ambiente Juventus e che porterà a punizioni esemplari da parte della società nei loro confronti. Ma non sarebbero stati da solo. Secondo quanto riferito da Tuttosport (e anche dal Corsport), pare che a cena vi fossero altri tre calciatori bianconeri, andati via prima delle 23,30 e quindi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Su questo dato, però, non vi sarebbero conferme dirette e la Vecchia Signora smentisce.