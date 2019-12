Atalanta, Zapata non ci sta: "Non è vero che non sono rientrato perché ho paura di calciare!"

Circolano tante voci sullle condizioni fisiche di Duvan Zapata. L'attaccante colombiano dell'Atalanta le mette a tacere, facendo chiarezza sui social: "Non è vero che sono guarito e non sono ancora rientrato perché ho paura a calciare. La verità è che sfortunatamente ho avuto una piccola ricaduta che ha prolungato i tempi di guarigione, ma sto lavorando per rientrare il prima possibile". Questo quanto scritto dall'ex attaccante del Napoli sul suo profilo Instagram.