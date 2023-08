Bacio alla calciatrice, è bufera in Spagna su Rubiales: "Deve dimettersi!"

È sommerso dalle polemiche Luis Rubiales, presidente della Federcalcio spagnola, dopo il bacio in bocca dato a Jenni Hermoso

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

È sommerso dalle polemiche Luis Rubiales, presidente della Federcalcio spagnola, dopo il bacio in bocca dato a Jenni Hermoso, calciatrice iberica, dopo la vittoria del Mondiale Femminile. “Non mi è piaciuto”, ha replicato la spagnola negli spogliatoi.

Come riporta il Corriere della Sera, l’anno scorso c’erano già state una serie di lamentele da parte delle giocatrici sul comportamento sessista dell’allenatore Jorge Vilda. Una petizione formale al governo spagnolo e alla Federcalcio affinché "si prendano misure serie", sia per quanto riguarda questo caso che "per lo sport femminile in generale", è stata presentata da Confluencia Movimiento Feminista, un gruppo che riunisce oltre 50 organizzazioni femministe in tutto il Paese.

Nel frattempo, Rubiales si è scusato: “Sicuramente mi sono sbagliato. Se ci sono persone che si sono sentite danneggiate, devo scusarmi”.